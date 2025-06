Jashari Milan, presentato rilancio al Club Brugge! Ultima offerta dei rossoneri. Segui le ultimissime sul calciomercato

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan ha presentato l’ultimo rilancio al Club Brugge per provare ad acquistare Jashari. Il centrocampista è uno dei principali obiettivi per i rossoneri, che intanto hanno impostato un principio di accordo con il Torino per Ricci.

Attesa nelle prossime ore la risposta del club belga. Difficilmente il Milan aumenterà ancora di più la propria proposta economica.