Jashari Milan, il club attende una risposta: tutte le cifre dettagliate dell’affare

Jashari Milan – Il club attende una risposta dal Club Brugge! Queste tutte le cifre messe sul piatto dai rossoneri

Il Milan prosegue senza sosta la sua campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione, con un occhio di riguardo al ringiovanimento e alla qualità del centrocampo. L’ultimo obiettivo concreto che sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi rossoneri è Ardon Jashari, talentuoso centrocampista svizzero classe 2002, attualmente in forza al Club Brugge.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, i contatti tra il club di Via Aldo Rossi e la società belga sono ormai nella fase decisiva. Il Diavolo ha presentato un’offerta consistente per assicurarsi le prestazioni del giovane elvetico: 32 milioni di euro garantiti, a cui si aggiungerebbero altri 3 milioni di euro di bonus, seppur legati a condizioni più difficili da raggiungere.

L’operazione, se dovesse andare in porto, rappresenterebbe un investimento significativo per i sette volte campioni d’Europa, che vedono in Jashari un elemento chiave per il futuro della propria mediana. Il giocatore, dal canto suo, ha già dimostrato la sua chiara volontà: ha rifiutato diverse offerte da parte di altri club, manifestando apertamente la sua preferenza per la destinazione milanese. Questa ferma decisione di Jashari è un fattore cruciale che potrebbe agevolare la trattativa, mettendo pressione al Club Brugge.

Per il giovane centrocampista svizzero, che si è messo in luce per le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco, il Milan avrebbe preparato un contratto a lungo termine fino al 2030, con un ingaggio di 2,4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Questo accordo pluriennale testimonia la fiducia del club lombardo nelle potenzialità di Jashari, considerato un tassello fondamentale per la costruzione della squadra che verrà.

L’attesa ora è tutta per la risposta definitiva del Club Brugge. L’ottimismo filtra dagli ambienti rossoneri, ma il mondo del calciomercato riserva sempre delle sorprese. La speranza è che la ferrea volontà del giocatore e la solida proposta del Diavolo possano sbloccare la situazione e portare Ardon Jashari a vestire la maglia del Milan, inaugurando un nuovo capitolo della sua promettente carriera.