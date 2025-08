Jashari Milan, affare praticamente chiuso! Ecco tutti i dettagli e le cifre. Segui le ultimissime sul club rossonero

Dopo lunghe settimane di trattative intense e complesse, sembra finalmente essersi sbloccata la situazione che vede protagonista Ardon Jashari, il talentuoso centrocampista svizzero classe 2002. Le voci che circolano nel mondo del calciomercato indicano che il Milan e il Bruges hanno raggiunto un accordo di massima. Questo passo cruciale avvicina il giovane mediano a indossare la maglia rossonera, portando a una svolta decisiva nella campagna acquisti del Diavolo.

La dirigenza milanista, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ex dirigente della Lazio noto per la sua abilità nello scovare talenti, ha lavorato instancabilmente per colmare le distanze tra le richieste del club belga e le proprie offerte. Tare, in tandem con la proprietà, ha voluto fortemente questo giocatore, considerato un elemento chiave per il futuro centrocampo della squadra.

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla negoziazione, i rossoneri hanno alzato ulteriormente la posta in gioco per convincere il Bruges a cedere il proprio gioiello. L’ultima proposta avanzata dal Milan ammonta a 34 milioni di euro, una cifra importante che dimostra la volontà del club di assicurarsi le prestazioni del giovane elvetico. A questa cifra base si aggiungerebbero 3 milioni di euro di bonus, facilmente raggiungibili. Questo nuovo rilancio, di circa 500 mila eurosuperiore alla precedente offerta, ha evidentemente fatto breccia nelle resistenze del Bruges, che ora sembra propenso ad accettare.

L’arrivo di Ardon Jashari è un tassello fondamentale nel progetto tecnico del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico livornese tornato sulla panchina milanista per rilanciare la squadra. Allegri vede in Jashari il profilo ideale per rinforzare il reparto mediano, portando dinamismo, visione di gioco e capacità di rottura.

Con l’accordo tra i due club ormai in dirittura d’arrivo, le parti sono ora concentrate sulla definizione degli ultimi dettagli burocratici e sulle modalità di pagamento. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve, regalando ai tifosi del Diavoloun nuovo acquisto di prospettiva e di grande qualità. La trattativa, a lungo complessa, è ormai a un passo dalla sua conclusione positiva.