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HANNO DETTO

Jashari via dal Milan? Allegri chiarisce: «Giocatore importante per il nostro futuro. Quest’anno…»

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2 ore ago

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Jashari

Jashari è stato accostato alla Juve nelle ultime ore: Massimiliano Allegri ha difeso lo svizzero in conferenza stampa

La conferenza stampa Allegri pre Milan Juventus. Le dichiarazioni dell’allenatore rossonero alla viglia del match di domani a San Siro delle 20.45. Queste le dichiarazioni su Jashari e non solo:

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CAMPIONI (RABIOT E MODRIC) – «I giocatori non sono come le macchine, che arrivano e vanno. Ci sono giocatori di grande esperienza a cui la maglia del Milan non pesa. Poi ci sono situazioni, come Jashari: la società ha fatto un grande investimento per un giocatore di ottimo valore. Ha avuto l’infortunio, è rientrato, ha avuto meno spazio… Ma non è che è diventato scarso. Ha trovato difficoltà, ha grandi potenzialità: sarà un giocatore importante per il Milan del futuro, così come De Winter è cresciuto molto e Athekame è cresciuto molto. La società ha mixato giocatori di esperienza con giocatori da far crescere. Poi tutto si può migliorare».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI

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