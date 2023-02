Xavier Jacobelli ha rilasciato qualche dichiarazione sul rinnovo di Rafael Leao. Le sue parole a Tuttomercatoweb

«Non credo che il Milan correrà il rischio di perdere Leao a parametro zero. In un modo o in un altro la situazione si risolverà in estate, anche perché un’offerta importante può sempre arrivare per un giocatore delle qualità di Leao»