Jacobelli ammette: «Momento più brutto della stagione, mi aspetto questa mossa dalla società».

Intervenuto in esclusiva a Milannews24, Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha parlato del momento del Milan. Di seguito le sue parole: a suo parere la società dovrebbe esporsi.

«Momento più brutto della stagione. A rispetto della situazione che sta vivendo la Juve, almeno Conceicao ha vinto la Supercoppa ed è in corsa in Coppa Italia. Sotto questo aspetto c’è la possibilità di un secondo trofeo. Però bisogna rimontare in campionato per la qualificazione in Champions. Evidente che la partecipazione cambi molto rispetto all’equilibrio dei conti e al mercato. Ora serve un sostegno marcato e pubblico della società a Conceicao e anche una risposta da parte della squadra»