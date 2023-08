Jacobelli: «Milan formazione interessante. Sulla Serie A dico che…». Le sue dichiarazioni ai microfoni di TMW

Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per parlare anche del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

JACOBELLI – «Se la Juventus non cederà né Chiesa né Vlahovic manderà dei segnali importanti. Non può però chiaramente bastare l’Udinese per capire se sono stati risolti i problemi dello scorso anno. Il Milan poi ha cambiato i propri connotati, così come l’Inter. Sono tutte e tre formazioni interessanti, ma i giudizi ad ora rischiano di essere parziali. Questo è un campionato che si preannuncia interessante, posto che il Napoli resta davanti perché ha confermato Osimhen»