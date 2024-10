Jacobelli duro su Leao: «Altri più motivati di lui! In campionato ha solo un gol in otto partite: problemi da risolvere»

Le parole su TMW Radio di Xavier Jacobelli riguardo la posizione di Leao che non vive un momento positivo in casa Milan

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, queste le dichiarazioni rilasciate sul Milan e su Leao dal direttore Xavier Jacobelli.

PAROLE – «Sono trascorse otto giornate di campionato e ha segnato un gol, mentre in Champions in tre partite è ancora a zero. È evidente come Okafor e Chukwueze siano ad ora più motivati del portoghese. Contro il Brugge nel primo tempo il ritmo era lento, mentre nella ripresa con i nuovi si è alzato notevolmente. La prospettiva di partire dalla panchina è tutt’altro che aleatoria più avanti, ora dipende da lui. Adesso comunque la squadra è quarta in Serie A e si è rimessa in corsa in Champions League. Bisogna chiaramente risolvere alcuni problemi, incluso quello difensivo, perché in Serie A sono stati subiti nove gol, anche se ne sono stati segnati ben 16. La vittoria di ieri ad ogni modo è molto importante».