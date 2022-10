Ivanusec: «Stasera non è andata bene, dopo il secondo gol...»

Luka Ivanusec, centrocampista della Dinamo Zagabria, come riportato dalla UEFA, ha parlato così al termine del match di Champions League contro il Milan

«Stasera non è andata bene per noi. Abbiamo avuto le nostre occasioni nel primo tempo e poi abbiamo subito. Ma, quando abbiamo subito il secondo gol nel secondo tempo, è stato difficile per noi tornare alla partita»