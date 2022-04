Juric: «Siamo andati più vicini alla vittoria del Milan»

Le parole di Ivan Juric in conferenza stampa al termine della sfida tra Torino e Milan

Le parole di Ivan Juric in conferenza stampa al termine della sfida tra Torino e Milan:

LA PARTITA – «E’ stata una partita bellissima. Ho visto il Milan con giocatori di grande livello, dinamici, di alto livello, giocatori moderni. Noi abbiamo una grande partita, siamo andati più vicini alla vittoria del Milan».

COME AFFRONTARE IL MILAN – «Pioli si inventa le cose bene, ha la squadra da tre anni e la sta costruendo bene. È la squadra che mi è piaciuta di più per idee. Entrano spesso in mezzo al campo con i terzini. Poi puoi scegliere: o ti abbassi come il Bologna o li affronti. Noi abbiamo scelto di affrontarli».

SU BREMER – «Penso che ha fatto una partita grandiosa, come Rodriguez nella qualità del gioco. Tanti oggi hanno fatto bene. Ho un po’ di rammarico perché potevamo fare gol, per vincere questo tipo di gare ci manca questo. Tutti oggi hanno fatto la loro parte».

SU PELLEGRI – «Lo conosco, l’ho fatto debuttare. Ha avuto anni brutti con tanti infortuni. Diventerà più forte con la maturazione umana, con più serenità e lavorando. Con tanto amore e qualche critica. Oggi è entrato molto bene, mi aspetto che cresca piano piano, sperando che non abbia infortuni. Ha le caratteristiche, la potenza e la tecnica le ha, deve solo lavorare serenamente e crescere come uomo».

SU SECK – «È entrato bene, con personalità. A volte questi ragazzi non vivono le seconde palle come devono viverle. È un ragazzo del 2001 che arriva dalla B, può crescere tanto. Il calcio è tanta sostanza, tanta concentrazione. Questi particolari vanno vissuti diversamente».

L’AMMONIZIONE PRESA – «Non ho capito, sono esagerati. Ho protestato per un fallo laterale, per me non va bene che gli arbitri abbiano questo atteggiamento punitivo. Magari da fuori sembro agitato, ma mi è sembrato eccessivo».