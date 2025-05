Italiano Milan, tra rinnovo col Bologna e tentazione rossonera: ecco cosa filtra. E il Diavolo si cautela con due alternative

Italiano Milan, il tecnico è combattuto tra il rinnovo col Bologna e la tentazione rossonera: il Diavolo si cautela con Allegri e Thiago Motta

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Bologna si è riunito con Vincenzo Italiano e i suoi legali per discutere il rinnovo del contratto del tecnico italo-brasiliano. Sebbene non ci sia stata ancora una decisione definitiva, sembra esserci ottimismo sulla sua permanenza alla guida della squadra per un’altra stagione.

Tuttavia, il Milan non molla

Il Milan, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare , è fortemente interessato a Vincenzo Italiano per la panchina rossonera

La decisione finale dipenderà dalla volontà del tecnico, che sembra essere il principale artefice del suo futuro

Altri candidati per la panchina del Milan

Massimiliano Allegri: il Milan ha avuto contatti indiretti con Allegri, che non ha chiuso con altri club

Thiago Motta: Motta è un’idea da valutare per il Milan, ma al momento non ci sono stati contatti o mosse da parte del club rossonero

La situazione è ancora aperta, e il futuro di Vincenzo Italiano dipenderà dalle sue scelte e dalle trattative tra il Bologna e il Milan.