Italiano Milan, il sogno rossonero è lui! Tare ci proverà, intanto con il Bologna… I dettagli.

Vincenzo Italiano è il favorito per diventare il nuovo allenatore del Milan, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, Italiano sembra essere la scelta preferita per guidare la squadra nella prossima stagione.

La scelta di Italiano sarebbe in linea con la politica di Tare di costruire una squadra con un’identità più italiana. Italiano sta trattando con il Bologna per il rinnovo del contratto, ma il Milan potrebbe fare un’offerta importante per strapparlo alla squadra emiliana. Tare sembra avere un’ottima opinione di Italiano e lo considera un profilo adatto per guidare il Milan