Italiano Milan, quotazioni del tecnico del Bologna in ascesa! Può spuntarla perchè... Ultimissime

Italiano Milan, le quotazioni dell’attuale tecnico del Bologna sono in importante ascesa: sullo sfondo resta Max Allegri

Come riferito dal giornalista Pietro Mazzara, in casa Milan è in forte ascesa il nome di Vincenzo Italiano per la prossima stagione come allenatore al posto di Sergio Conceicao. L’attuale tecnico del Bologna piace tantissimo a Furlani che ha avviato i primi contatti.

La pista legata all’ex Fiorentina resta dunque da seguire con la candidatura di Max Allegri che resta comunque sullo sfondo.