Italiano Milan, candidatura in ascesa! Piace per due motivi, un aspetto farà la differenza

Italiano Milan, l’attuale tecnico del Bologna, legato ai felsinei da un contratto fino al 2026, è in ascesa per il post Conceicao

Come riferito da Tuttosport, nel novero degli allenatori che il Milan sta seguendo in vista della prossima stagione come possibili successori di Sergio Conceicao, il cui destino sembra già scritto, Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna, viene segnalato in forte ascesa.

L’ex Fiorentina piace per due motivi: la capacità di valorizzare tutto il materiale a disposizione e un per un calcio innovativo ed efficace. Tuttavia una decisione definitiva, in un senso o nell’altro, verrà presa solo dopo la nomina del nuovo DS.