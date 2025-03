Italiano Milan, a sorpresa può spuntarla lui per la panchina! Furlani tentato. E Allegri...

Condividi via email

Italiano Milan, l’attuale tecnico del Bologna potrebbe spuntarla a sorpresa: Furlani tentato anche se Max Allegri resta in corso

Come riferito da TMW, potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena per quanto riguarda la panchina del Milan della prossima stagione.

Se, come sembra, dovesse essere Furlani a scegliere, attenzione al vecchio pallino Vincenzo Italiano ma anche Max Allegri, nome tra l’altro accostato al potenziale arrivo in dirigenza di un altro ex bianconero, Paratici. La decisione verrà presa solo nel mese di aprile. Prossime settimane decisive.