Italiano Milan, pista definitivamente sfumata? L’ultima indiscrezione non lascia dubbi

Italiano Milan, il tecnico, cercato anche dai rossoneri, ha raggiunto un accordo di massima con il Bologna per il rinnovo del contratto

Importante aggiornamento sulla panchina del Milan della prossima stagione, con i rossoneri a caccia di un nuovo allenatore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport e citato da Di Marzio, è stato raggiunto un accordo di massima tra Vincenzo Italiano e il Bologna per il rinnovo del contratto. L’accordo prevede un’estensione fino al 2027 con opzione per il 2028. Questa notizia sembra essere una svolta importante per il futuro della panchina del Bologna, considerando anche i recenti successi della squadra, come la vittoria della Coppa Italia.