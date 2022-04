Italiano: «Da domani prepareremo il Milan, ci giochiamo l’Europa». Le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha rilasciato qualche dichiarazione sul prossimo match con il Milan. Le sue parole nel post partita della sconfitta contro l’Udinese a Dazn.

«Risultati così non fanno bene, ma è arrivata negli ultimi venti giorni. Ora serve subito dimenticarla e ripartire. Le opportunità le abbiamo avuto, non può finire 4-0. Siamo andati tutti avanti e può capitare. E’ nata male con due situazioni loro e due gol, poi con la frustrazione di recuperare sbagli. Ma già da domani prepareremo il Milan: dobbiamo andare avanti e pensare alla prossima. E’ un campionato fantastico quello della Fiorentina, dovesse concludersi con l’Europa sarebbe straordinario. Perdere in casa può starci, così no. In queste quattro partite possiamo giocarcela.»