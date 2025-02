Italiano a DAZN: «Milan squadra di campioni. Nello spogliatoio ho detto una cosa»

Condividi via email

Italiano al termine di Bologna Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match andato in scena al Dall’Ara

Nel post partita di Bologna-Milan, match valevole per il recupero della nona giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN è intervenuto Vincenzo Italiano per commentare il match andato in scena al Dall’Ara. Queste le sue parole

COME LA CHAMPIONS – «Nello spogliatoio io ho detto ai ragazzi che questa era un’altra partita con un ritmo da Champions, perché il Milan è una squadra di quel tipo. L’atteggiamento nostro doveva essere come quello avuto in Champions dove abbiamo ben figurato».

BATTERE IL MILAN DOPO 23 ANNI – «Segnarono Fresi e Cruz, sono passati 23 anni e siamo contenti, mi hanno raccontato che qui spesso il Milan veniva a vincere e oggi siamo riusciti noi a ribaltare una gara. Il Milan ha una squadra di campioni, vincere in rimonta è ancora di più un merito per i nostri ragazzi».