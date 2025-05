Italiano: «Doppia sfida al Milan? In campionato parla la classifica. Questo è un bene»

Condividi via email

Italiano ai microfoni di DAZN, nel post partita di Bologna Juventus, ha parlato così in vista della doppia sfida al Milan

Vincenzo Italiano, nel post partita di Bologna-Juventus, ha parlato così in vista della doppia sfida con il Milan: venerdì 9 maggio in Serie A e mercoledì 14 maggio in finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico.

LE PAROLE: «La prima in campionato, vista la classifica, dobbiamo prepararla per andare lì a fare punti e ci permetterà di arrivare concentrati alla sfida del 14 maggio. E questo è un bene perché ci permetterà di non staccare la spina e questo fa la differenza».