Italia Under 21, Salvatore Esposito: «Tonali ha tanta personalità»

Salvatore Esposito ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia Under 21. Le sue parole su Sandro Tonali, ex azzurrino passato nella rosa di Mancini.

TONALI – «La sua eredità non mi pesa. Conosco Sandro da quando ho 12 anni ci ho giocato insieme da piccolo e sono contentissimo per quello che sta facendo. Lui è un giocatore molto fisico, con tanta personalità e anche tanta qualità naturalmente. Io sono più un palleggiatore, lui è più un incursore. Abbiamo comunque caratteristiche differenti e possiamo trovarci bene anche a giocare insieme».