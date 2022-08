L’Italia Under 18 batte in amichevole 3-0 l’Albania a Coverciano. In campo anche un giovane del Milan Primavera

A Coverciano, secondo 3-0 dell’Italia sull’Albania in meno di 24 ore. Dopo i tre gol di mercoledì dell’Under 19 di Bollini, sono arrivati i tre dell’Under 18 di Daniele Franceschini, formata dai ragazzi saliti dall’Under 17 e che a maggio avevano disputato la fase finale del Campionato Europeo in Israele. Un buon debutto stagionale, quindi, per i classe 2005.

In campo anche i rossoneri Mattia Malaspina, Michele Casali e Davide Bartesaghi. Per quest’ultimo anche un assist a referto.