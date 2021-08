Italia Under 16, tutto pronto per lo stage a Novarello: ci sono 6 rossoneri

L’Italia Under 16 del c.t. Daniele Zoratto si prepara allo stage di Novarello. Convocati ben sei giovani rossoneri

L’Italia Under 16 si ritroverà a Novarello dal 21 al 26 agosto per uno stage con 43 azzurri convocati dal c.t. Daniele Zoratto. Un’opportunità per molti giovani di mettersi in mostra con la maglia azzurra.

Ci sono 6 giocatori del Milan. Il portiere Omar Rugginenti, i difensori Andrea De Bonis e Matteo Tezzele, il centrocampista Tommaso Mancioppi e gli attaccanti Gioele Perina e Filippo Scotti.