Italia Ucraina a San Siro: in tribuna anche il grande ex rossonero. Tutte le ultime notizie verso la sfida di questa sera

Questa sera a San Siro si gioca Italia-Ucraina, sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi campionati europei di Germania 2024.

In tribuna ad assistere il match ci sarà anche l’ex attaccante del Milan e bandiera dell’Ucraina Andriy Shevchenko, per una sfida che avrà per lui un sapore tutto speciale.