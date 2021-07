Italia Spagna da batticuore: non c’è amore senza sofferenza

Italia Spagna, una notte da leoni. Così iniziava il nostro editoriale di ieri e così inizia quello di oggi. Gli Azzurri hanno lottato, sbuffato, sofferto e infine conquistato una straordinaria finale, pur giocando probabilmente la peggior partita in assoluto della gestione Mancini.

Perché in tutta onestà, Chiellini e compagni sono stati messi alle corde per 120 minuti dal movimento imprevedibile e dalla qualità del palleggio iberico. La genialata di Luis Enrique, ovvero l’inserimento di Dani Olmo come falso nueve, ha totalmente scombussolato l’assetto difensivo italiano, mai in grado di porre un rimedio concreto.

