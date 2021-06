Italia, si torna a competere: un digiuno da 1805 giorni

L’Italia che affronta la Turchia rompe un digiuno durato 1805 giorni: i dati sulla gara inaugurale di Euro2020

L’Italia di Mancini arriva all’Europeo con grande entusiasmo per il percorso netto nelle qualificazioni e per una lunga striscia di risultati utili consecutivi, ben 27. I tifosi azzurri non vedono l’ora.

L’Italia, come riportano i dati Opta, non gioca una grande competizione (mondiali e europei) da 1805 giorni, ovvero da Euro2016 quando gli azzurri uscirono ai quarti contro la Germania. Un’attesa più lunga si era verificata solo dal 1962, con 2899 giorni.