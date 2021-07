Italia, Ranieri: «Chiellini l’ho trasformato io, ecco il merito di Mancini»

Claudio Ranieri ha parlato dell’Italia di Roberto Mancini che questa sera affronta la Spagna in semifinale di Euro 2020

script>

Claudio Ranieri, ex allenatore della Sampdoria tra le altre, in una intervista a Il Messaggero ha parlato dell’Italia che questa sera si giocherà la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna.

CHIELLINI – «Mancini ha avuto il merito di riportare entusiasmo, ma la faccia di questa Italia è Chiellini. L’ho allenato alla Juve, l’ho trasformato da terzino a centrale. È forte, intelligente, ha carattere, una guida forte».

WEMBLEY – «È uno stadio fantastico che ti lascia qualcosa dentro. Si può vincere. E per quanto io sia legato alla Spagna, l’Italia è l’Italia, non scherziamo».

ITALIA O INGHILTERRA – «Non so dire se sia più facile lavorare in Italia o in Inghilterra. Gli inglesi però sono sportivi e se vedono che la squadra dà tutto sono contenti a prescindere dal risultato, sono meritocratici».