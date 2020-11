Italia-Polonia: Romagnoli possibile titolare vista l’assenza di Bonucci

Dovrebbe essere proprio Alessio Romagnoli a far coppia con Francesco Acerbi nella partita che domani l’Italia giocherà contro la Polonia

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, domani sera in Italia-Polonia dovrebbe essere schierato titolare al fianco di Francesco Acerbi data l’assenza certa, causa infortunio, di Leonardo Bonucci. Romagnoli, anche lui non al meglio dopo il problema muscolare che lo ha costretto a saltare l’ultima partita del Milan contro il Verona, stringerà i denti e farà coppia con il calciatore della Lazio. Anche Giorgio Chiellini e infortunato, e dunque, per mister Roberto Mancini (che sarà sostituito in panchina da Alberico Evani), la coperta in fase difensiva è corta.

Romagnoli non gioca con la maglia dell’Italia da praticamente un anno. L’ultima sua presenza risale al 18 novembre 2019 nella vittoria per 9-1 contro l’Armenia. In quel match il difensore romano trovò anche la via del gol.