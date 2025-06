Italia Moldavia, le probabili formazioni per l’ultima gara di Spalletti: ci sarà un nuovo esordio. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Italia (3-5-2):

In porta, nessuna sorpresa: Gianluigi Donnarumma (ex Milan) sarà il titolare indiscusso, garanzia di sicurezza e leadership. La difesa a tre, modulo prediletto da Spalletti, vedrà Giovanni Di Lorenzo come braccetto destro, un ruolo che gli permette di spingere e coprire. Al centro, la novità potrebbe essere Alessandro Coppola, giovane difensore sul quale il CT ripone grande fiducia per le sue doti fisiche e di impostazione. A completare il reparto, sulla sinistra, Luca Ranieri, reduce da un’ottima stagione, garantirà solidità e capacità di costruire dal basso.

A centrocampo, la linea a cinque sarà il cuore pulsante della manovra. Sulla fascia destra, Andrea Cambiaso dovrebbe agire da esterno a tutta fascia, sfruttando la sua versatilità e la capacità di percorrere tutta la corsia. Nel cuore della mediana, la coppia di mezzali sarà formata da Davide Frattesi, dinamismo e inserimenti, e Sandro Tonali, qualità e visione di gioco, con Samuele Ricci ad agire da regista davanti alla difesa, dettando i ritmi. Sulla corsia sinistra, Federico Dimarco sarà il motorino inesauribile, capace di crossare e tagliare verso il centro.

In attacco, la coppia offensiva vedrà Mateo Retegui come punta di riferimento, con la sua fisicità e il suo fiuto del gol. Al suo fianco, Giacomo Raspadori agirà come seconda punta o trequartista mobile, libero di svariare e dialogare con i compagni. La scelta di queste due punte indica la volontà di Spalletti di avere profondità e allo stesso tempo imprevedibilità.

Moldavia (4-2-3-1):

La Moldavia di CT Clescenco risponderà con un compatto 4-2-3-1. Tra i pali, Dorian Kozhukhar sarà chiamato a difendere la porta. La linea difensiva a quattro vedrà Oleg Reabciuk e Ion Craciun sulle fasce, con Artur Baboglo e Vladislav Dumbravanu al centro. A centrocampo, la diga sarà formata da Vadim Rata e Artiom Motpan. Sulla trequarti, Virgiliu Postolachi, Vadim Caimacov e Mihail Bodisteanu cercheranno di supportare l’unica punta Ion Nicolaescu.

Questo il quadro delle probabili formazioni, secondo le indicazioni di Sky Sport, per un match che sarà l’ultimo di Luciano Spalletti.