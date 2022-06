Italia, Mancini rincara la dose: «Per i giovani servono anche degli stage»

Roberto Mancini, CT dell’Italia, è tornato ad affrontare la questione legata all’utilizzo dei giovani: le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa, Roberto Mancini è tornato ad affrontare l’argomento giovani:

«La tecnica ce l’avevano già. I giovani bravi ci sono, è già successo anche in passato che arrivassero in Nazionale dalla Primavera o dopo aver giocato poco in campionato. L’importante è poterli seguire con continuità. Quando giocavo io, quasi ogni mese si organizzavano gli stage delle varie Under per monitorare i ragazzi. Non so quando la cosa è stata interrotta. Sarebbe importante poter fare ancora degli stage periodici, non dico ogni mese, per seguire la crescita dei giovani. So che c’è un accordo di principio tra Lega e Federazione su questo punto. Speriamo».