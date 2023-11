Italia Macedonia: l’obiettivo Milan, Zaniolo, accolto dai fischi all’Olimpico

È in campo l’Italia per il match di qualificazione a Euro 2024 contro la Macedonia. Entra Zaniolo, accolto dai fischi

Zaniolo come Donnarumma a San Siro. È in campo l’Italia per il match di qualificazione a Euro 2024 contro la Macedonia. Entra Zaniolo, accolto dai fischi:

all’ex Milan era capitato contro l’Ucraina dai suoi ex sostenitori, all’obiettivo di mercato rossonero è capitato oggi all’Olimpico da parte dei suoi ex tifosi della Roma.