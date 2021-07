Italia, la Premier ti guarda: non solo Locatelli, tre azzurri nel mirino

Italia-Inghilterra sarà una finale affascinante ma anche piena di talenti da osservare: la Premier guarda con interesse a 4 azzurri

Domani sarà il grande giorno della finale di Euro 2020: Italia-Inghilterra a Wembley decreterà la regina d’Europa per i prossimi tre anni tra le nazionali. Ma il calciomercato resta sullo sfondo di questa finale.

Come riporta La Stampa, nel mirino delle squadre di Premier League non c’è solo Locatelli: su di lui forte interesse dell’Arsenal. Pessina è finito sotto la lente d’ingrandimento del Chelsea mentre Berardi il Liverpool tenta Berardi e il Sassuolo con 40 milioni di euro. In difesa, Di Lorenzo ha attirato le simpatie del Manchester United che potrebbe offrire fino a 20 milioni al Napoli.