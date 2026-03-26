Italia Irlanda del Nord, ecco i convocati di Gattuso: arriva un’esclusione a sorpresa. La lista degli Azzurri

Italia Irlanda del Nord, Gattuso scioglie gli ultimi dubbi e ufficializza la lista dei convocati: diverse sorprese tra le fila Azzurre

È il momento della verità per l’Italia di Gennaro Gattuso. Gli Azzurri scendono in campo a Bergamo per la decisiva sfida contro l’Irlanda del Nord, valida come semifinale dei playoff Mondiali. Il commissario tecnico ha sciolto le ultime riserve sulla lista dei convocati, regalando non poche sorprese. La notizia più rilevante riguarda Andrea Cambiaso: l’esterno della Juventus è stato escluso per scelta tecnica, lasciando spazio alla novità Marco Palestra, laterale del Cagliari alla sua prima chiamata in Nazionale maggiore.

Italia Irlanda del Nord, il recupero di Bastoni e le assenze nel reparto offensivo

Nonostante l’emergenza, arriva un sospiro di sollievo per la difesa. Alessandro Bastoni ha infatti recuperato dai fastidi dei giorni scorsi, svolgendo l’intera rifinitura in gruppo. Il centrale dell’Inter è pronto a riprendersi una maglia da titolare nel terzetto arretrato completato da Gianluca Mancini e Riccardo Calafiori, a protezione della porta difesa dal capitano Gianluigi Donnarumma.

Resta invece ai box Gianluca Scamacca: il centravanti dell’Atalanta non ha superato i problemi fisici e finirà in tribuna insieme a Elia Caprile, Diego Coppola e Nicolò Cambiaghi. L’elenco degli assenti è lungo e comprende anche big del calibro di Federico Chiesa, Guglielmo Vicario, Giovanni Di Lorenzo e Mattia Zaccagni. Nonostante le defezioni, il clima nel ritiro azzurro è di grande fiducia: il traguardo è troppo importante per commettere errori.