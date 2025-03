Italia Germania 1-2: sintesi, cronaca, risultato tabellino e moviola del match

Italia Germania: sintesi, cronaca, risultato e moviola del match in programma per i quarti di finale di andata di Nations League

L’Italia di Luciano Spalletti, tecnico in passato accostato anche al Milan, affronta la Germania in Nations League in una gara valida per l’andata dei quarti di finale. Sfida in programma alle 20:45 a San Siro.

Italia Germania: sintesi e moviola

FINE!

78′ – Occasione da corner per l’Italia, riflesso provvidenziale di Baumann.

76′ – GOL DELLA GERMANIA: Goretzka trova la rete sull’ennesimo calcio d’angolo calciato dai tedeschi e porta in vantaggio la sua nazionale a San Siro.

69′ – Occasione per la Germania: ancora Goretzka di testa ma la palla va a lato di molto.

67′ – Grande azione dell’Italia: tacco di Tonali e tiro di Kean alto.

47′ – GOL DELLA GERMANIA: pareggia Kleindienst per i tedeschi. Colpo di testa perfetto e Donnarumma beffato

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

19′ – Tentativo doppio della Germania sempre con Goretzka: prima con un colpo di testa la palla va sopra la traversa, successivamente con un tiro dal limite arriva la parata tranquilla di Donnarumma.

9′ – GOL DELL’ITALIA: Politano defilato, lanciato davanti la porta tedesca la appoggia in mezzo e dalle retrovie sbuca Tonali che mette il pallone in rete e firma il vantaggio azzurro

INIZIO!

Italia Germania 1-2: risultato e tabellino

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Kean, Raspadori. A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Buongiorno, Ricci, Maldini, Lucca, Frattesi, Ruggeri, Zaccagni, Casadei. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Gross, Goretzka; Sané, Musiala, Amiri, Burkardt. A disposizione: Nubel, Ortega, Koch, Kleidienst, Undav, Leweling, Schlotterbeck, Stiller, Bisseck, Mittelstadt, Adeyemi, Andrich. Commissario tecnico: Julian Nagelsmann.