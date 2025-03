Italia Germania, un super Tonali per gli Azzurri ma poi la rimonta: ecco com’è andata!

Italia Germania, ecco la sintesi del match degli azzurri, guidati da Luciano Spalletti, a San Siro. Segui tutti gli aggiornamenti

L’Italia perde contro la Germania a San Siro per 1-2 l’andata dei quarti di finale di Nations League. Gli Azzurri hanno giocato un ottimo primo tempo in cui grazie alla rete di Tonali, ex Milan tra i migliori in campo, è arrivato il vantaggio che ha fatto esultare i tifosi sugli spalti.

Nella ripresa un calo per i ragazzi di Spalletti. Colpo di testa e rete di Kleindienst per il pareggio. Un altro colpo di testa, da calcio d’angolo, questa volta di Goretzka per il 2-1 finale dei tedeschi.