Italia, Florenzi: «Portiamo avanti tutti gli italiani, abbiamo un’idea chiara»

Alessandro Florenzi ha parlato a pochi minuti dalla gara contro il Belgio: ecco le dichiarazioni del difensore della Nazionale

Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Belgio–Italia.

«Emozioni? Un po’ contrastanti, volevo essere della partita ma non sono al 100%. C’è la voglia di portare avanti gli italiani che ci hanno sostenuto fino ad adesso e anche a quelli che sono qui. Sentiamo tutto l’affetto di questi due anni, è ovvio che anche noi abbiamo fatto il nostro. Hanno visto in noi qualcosa che è in loro, il patriottismo, l’unità d’intenti e il gruppo, quello che spero continui a farci sognare. Prova del 9? Abbiamo dato tutto quello che avevamo con l’Austria ma non abbiamo raschiato il barile… lo faremo in queste gare che rimangono».