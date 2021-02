Italia femminile Under 19: tra le convocate la rossonera Verena Beka, di seguito l’elenco delle ragazze chiamate alla preparazione in vista dell’Europeo

Italia femminile Under 19: tra le convocate la rossonera Verena Beka, di seguito l’elenco delle ragazze chiamate alla preparazione in vista dell’Europeo. La preparazione dunque inizierà con un raduno di una settimana presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia in Vione del Vannini, a partire dalla sera di domenica 14 febbraio per terminare domenica 21.

PORTIERI- Verena Beka (Milan), Francesca De Bona (Sassuolo), Astrid Gilardi (Internazionale Milano);

DIFENSORI- Elena Battistini (AS Roma), Sara Caiazzo (Juventus), Ilaria Capitanelli (Asd Pink Sport Time), Heden Corrado (AS Roma), Michela Giordano (Juventus), Angela Passeri (Internazionale Milano), Bianca Vergani (Internazionale Milano), Martina Zanoli (Fiorentina);

CENTROCAMPISTI- Veronica Battelani (Sassuolo), Anna Catelli (Internazionale Milano), Maria Letizia Musolino (San Marino Academy), Lucia Pastrenge (Internazionale Milano), Matilde Pavan (Internazionale Milano), Emma Severini (AS Roma), Ludovica Silvioni (Pink Sport Time);

ATTACCANTI- Federica Anghileri (Florentia San Gimignano), Nicole Arcangeli (Juventus), Chiara Beccari (Juventus), Alice Ilaria Berti (Juventus), Elisa Carravetta (Pink Sport Time), Alice Corelli (AS Roma), Giorgia Miotto (Empoli Ladies).