Italia-Estonia, Gigio Donnarumma parte dalla panchina

Alberigo Evani ha scelto di tenere fuori dall’undici titolare Gigio Donnarumma questa sera. Il rossonero si accomoderà in panchina nella sfida contro l’Estonia. Per Gigio sembra difficile un impiego nel corso del match, mentre Tonali giocherà da titolare.

Mancini ed Evani hanno deciso di comune accordo di preservare al meglio tutti i giocatori, facendoli ruotare in un periodo molto complicato per i club di Serie A e per il calcio in generale.