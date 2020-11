Italia-Estonia 4-0: gli Azzurri calano il poker, a segno anche Grifo e Orsolini

Tutto facile per l’Italia che liquida per 4 a 0 l’Estonia. Due gol per tempo per gli Azzurri: nella prima frazione in rete Grifo e Bernardeschi

Tutto facile per l’Italia che liquida per 4 a 0 l’Estonia. Due gol per tempo per gli Azzurri: nella prima frazione in rete Grifo e Bernardeschi, nella ripresa ancora Grifo e il sigillo finale su rigore di Orsolini.

Italia Estonia 4-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 14′ 75′ rig. Grifo, 27′ Bernardeschi, 86′ rig. Orsolini.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, D’Ambrosio (79′ Calabria), Bastoni, Emerson (71′ Pellegrini); Gagliardini, Tonali (46′ Pessina), Soriano; Bernardeschi (71′ Orsolini), Lasagna (71′ Pellegri), Grifo (79′ El Shaarawy). Allenatore: Evani.

ESTONIA (4-2-3-1): Meerits, Teniste (46′ Lilander), Baranov, Mets, Pikk (79′ Jarvelaid); Ainsalu (46′ Tunjov), Soomets; Liivak, Miller (58′ Sorga); Marin (46′ Tur); Sappinen (58′ Lepik). Allenatore: Voolaid.

AMMONITI: D’Ambrosio