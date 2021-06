Italia, Cristante: «Arriveremo pronti sabato. Che emozione l’Olimpico»

Bryan Cristante, centrocampista della Nazionale, ha parlato verso la sfida agli ottavi di Euro 2020 contro l’Austria: le sue dichiarazioni

Bryan Cristante ha parlato ai canali ufficiali della UEFA. Le sue parole.

TIFOSI – «Vedere di nuovo le persone allo stadio è stata un’emozione forte, ha fatto bene a noi in campo, all’ambiente e a tutti. Giochiamo per gli italiani all’estero e per quelli che sono in Italia, vogliamo far bene dopo quest’anno difficile e penso che i nostri risultati positivi diano una mano a tutti».

ITALIA AUSTRIA – «Penso che questo gruppo di 26 giocatori sia solido e le partite lo stanno dimostrando. Jorginho è forte, l’ha dimostrato in nazionale e col club. Agli ottavi ci sono tutte squadre forti, come già lo sono ai gironi, non è mai facile. Ogni partita è difficile, stiamo studiando l’Austria a fondo e arriveremo sicuramente preparati alla partita».