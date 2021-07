Italia Campione, il programma della giornata azzurra

Giornata di tributi per l’Italia Campione d’Europa. Allegri in visita alla squadra, alle 17 da Mattarella, poi Draghi

L’Italia avrà una giornata impegnativa, tra visite ufficiali e altre di feste.

Come raccontato da Sky Sport, la squadra si riunirà al completo per l’ora di pranzo e alle 17 sarà attesa al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, già a Wembley ieri sera al seguito della delegazione azzurra.

Per le 18:40, sarà la volta della tappa a Palazzo Chigi, dove la compagine di Mancini sarà ricevuta dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. In seguito, potrebbe esserci un momento per festeggiare, con le dovute precauzioni, insieme ai tifosi.

Intanto, sempre stando all’emittente, si stanno susseguendo visite all’hotel degli Azzurri: poco fa ha compiuto una breve visita l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Non ha avuto modo di incrociare Roberto Mancini, il quale è rientrato a casa dopo l’atterraggio di questa mattina.