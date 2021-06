Italia Belgio, la nota ufficiale: «Ci inginocchieremo ma non condividiamo»

Italia Belgio, gli azzurri hanno voluto fare chiarezza riguardo il fatto di inginocchiarsi o meno prima della gara

C’è molta polemica intorno alla posizione dell’Italia sul movimento “Black Lives Matter” e il gesto di inginocchiarsi prima del fischio d’inizio. La squadra di Mancini ha deciso che si inginocchierà soltanto se lo faranno anche gli avversari. La Federazione non si è ufficialmente espressa sulla questione, ma ha voluto chiarire la posizione della rosa azzurra attraverso le parole del Responsabile della comunicazione azzurra.

«Come ha spiegato Chiellini, la squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari e non per la campagna in sé, che non condividiamo. I giocatori austriaci non si sono inginocchiati e i nostri sono rimasti in piedi. Se quelli del Belgio lo faranno, anche i nostri saranno solidali con loro».