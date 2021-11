Irlanda Italia Under 21: due giocatori sotto la lente del Milan

Irlanda Italia Under 21: due azzurri titolari saranno gli osservati speciali del Milan, nel match valido per le qualificazioni europee

Tra poco scenderanno in campo Irlanda Italia Under 21, per giocarsi il match di qualificazione agli Europei di categoria. La sfida, visibile alle 18.30 su Rai 2, vedrà come protagonisti due azzurri molto seguiti dal Milan.

Si trattano infatti di Lorenzo Colombo, attaccante della Spal ma di proprietà dei rossoneri, che ha cominciato bene questa stagione da protagonista in Serie B e con la nazionale. L’altro nome, invece, è Lorenzo Lucca: attaccante del Pisa che sta facendo faville ed è molto seguito dai club di Serie A, tra cui appunto il Milan.