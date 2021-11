Presidente Pisa: «Lucca? Adesso vi dico quanto costa esattamente»

Calciomercato Milan: c’è il prezzo per prendere Lucca dal Pisa. Ecco quanto chiedono i toscani per l’attaccante classe 2000

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche della futura cessione di Lorenzo Lucca. L’attaccante classe 2000, che piace al Milan e a molte altre squadre di Serie A, sta trascinando i toscani i questa stagione.

«Lo voleva anche il Sassuolo. La richiesta del Palermo era di 3 milioni, noi ne offrivamo 2. Knaster ha detto: “Se il giocatore è forte, 2 o 3 non cambia. Cosa ha il Sassuolo più di noi? La Serie A: facciamo capire a Lucca che con lui ci possiamo arrivare”. E abbiamo chiuso: il Sassuolo si è ritirato e con i bonus abbiamo soddisfatto il Palermo. Quanto vale ore? Non lo so, ma se facciamo 20 milioni Knaster si è già ripagato l’investimento. Non abbiamo ancora un progetto su di lui, di sicuro genera valore all’impresa e le opportunità si creano attraverso le prestazioni. L’importante è mantenere equilibrio».