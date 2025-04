Inzaghi a Sky: «Rimessa da non convalidare! Sugli infortunati in vista del Milan dico questo». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Intervenuto nel corso del postpartita di Bologna Inter, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha commentato così la sconfitta rimediata per 1 a 0. Di seguito le parole a Sky Sport anche sul Milan.

IL GOL PRESO E IL NERVOSISMO FINALE DELLA PANCHINA – «Chiaramente c’era nervosismo per l’ultima rimessa che è stata battuta 12 o 13 metri avanti. Al di là di quello, che è un dato oggettivo, dovevamo essere più bravi sulla rimessa finale. Siamo andati a saltare in 2, dove bisogna andare in 1, poi la palla è arrivata ad Orsolini. Il nervosismo è per quello. L’arbitro ha fatto il possibile, una partita con tanti falli, ha cercato di arbitrare nel migliore dei modi e secondo me lo ha fatto. Chiaramente con un quarto l’uomo lì e un segnalinee, una rimessa che esce quasi nei miei piedi e viene battuta nell’area tecnica del Bologna, è quello il nervosismo. Non deve essere assolutamente un alibi, dovevamo essere più convinti, respingere la palla e non dovevamo prendere quel gol. C’è delusione ma la squadra ha fatto quello che doveva fare. Hanno tirato fuori tante energie, spiace averla persa in questo modo».

ANCORA SULLA RIMESSA – «Con 10 metri avanti chiaramente non può essere convalidata. Finché si parla di 3-4 metri… E’ per quello che i ragazzi erano così nervosi, giustamente. Poi bisogna fare meglio, la palla non deve finire da Orsolini».

MEGLIO GIOCARE OGNI 3 GIORNI CON LA POSSIBILITA’ DI TORNARE SUBITO IN CAMPO? COME STANNO GLI INFORTUNATI? – «Bisogna accettarla. Ho parlato con la squadra e in questo momento non l’accettavano. Ho cercato di fargli vedere anche come abbiamo preso gol. Hanno visto la rimessa battuta 12 metri più avanti e non va bene con 2 persone lì. Però sono grandi professionisti e grandi uomini, dopo capiranno che può esserci una svista. Bisognava reagire e difendere meglio su quella palla. Per quanto riguarda gli infortunati, Thuram, Zielinski e Dumfries, speriamo di riaverli al più presto. Anche perché domenica avevamo 2 diffidati e son stati colpiti subito, Bastoni e Mkhitaryan non ci saranno con la Roma. Quindi probabilmente giocheranno mercoledì. Gli altri 3 stiamo cercando di accelerare, speriamo di averli a disposizione già domenica con la Roma perché già ci mancheranno Mkhitaryan e Bastoni».