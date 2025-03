Inzaghi a Sky: «Il Feyenoord è una squadra che ha fatto ottimi risultati. Bayern Monaco e Milan...»

Condividi via email

Inzaghi a Sky Sport tira in ballo anche il Milan parlando dei risultati ottenuti dal Feyenoord in questa Champions League

Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport, parlando di Feyenoord-Inter, ha citato anche la gara giocata dagli olandesi contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni:

LE SUE PAROLE – «Il Feyenoord è una squadra che ha fatto ottimi risultati in questa Champions, vincendo con Bayern Monaco e Milan e pareggiando in rimonta in trasferta con il Manchester City. Ha giocatori di qualità e ci vorrà grande attenzione».