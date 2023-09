Inzaghi come la finta di Robben: Pioli non riesce a invertire la rotta. Altro derby perso per il tecnico del Milan

Interessante e particolare l’analisi fornita dal giornalista Sandro Bocchio sulle colonne di Tuttosport. Questo il suo commento sul derby di Milano tra Inter e Milan.

BOCCHIO – Ora tregua fino al confronto in programma – da calendario – il 21 aprile, sette mesi in cui il Milan avrà tempo per risolvere l’enigma Inter, che mai aveva vinto cinque derby consecutivi. Un enigma che in realtà tale non è. Perché Pioli sa benissimo come gioca Inzaghi, il problema è che non riesce a venirne a capo. Ricordate Arjen Robben? Tutti conoscevano la sua finta, sempre la stessa, nessuno riusciva a impedirgli di segnare