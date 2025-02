Inzaghi a DAZN: «Avremmo meritato più del pari. Certi episodi sono stati clamorosi»

Inzaghi ha commentato così il derby tra Milan ed Inter ai microfoni di DAZN. Il tecnico nerazzurro non ha digerito il risultato

Cosi Simone Inzaghi, ai microfoni di Dazn, nel post partita di Milan e Inter, gara terminata sull’1-1. Ecco le parole del mister:

SUL DERBY- «Non posso non fare un applauso alla mia squadra. Purtroppo non è riuscita ad andare oltre certi episodi. Tre gol annullati, tre pali e un clamoroso rigore non dato. E nonostante tutto è riuscita a risistemarla. Il rigore? Non mi va di parlarne, è un discorso ampio. Veniamo dal Bologna, dalla Supercoppa, da questa partita. E’ impossibile non dare questo rigore, è impossibile. Ci sta che l’arbitro non veda perché arriva Theo, chi sta seduto non può non chiamare l’arbitro e comincio ad arrabbiarmi, dopo che ho visto trasmissioni in cui si faceva giurisprudenza contro l’Inter»

ZALEWSKI- «Nel primo tempo abbiamo preso solo il tiro del gol. Abbiamo tenuto la partita in mano, nei 95′ avremmo meritato di più del pareggio. Ma è il calcio, andiamo avanti a testa bassa. Vogliamo continuare così. Zalewski? Ragazzo di qualità che mancava nel nostro organico. E’ arrivato e stamattina si è subito allenato, era già pronto»