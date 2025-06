Inzaghi, l’addio all’Italia prende forma! Ipotesi concreta, tutti gli aggiornamenti

Inzaghi, l’addio all’Inter prende piede: aumenta la fiducia dell’Al Hilal per ottenere il sì del tecnico piacentino oggi in nerazzurro

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter e avversario del Milan negli ultimi 4 anni, è vicinissimo a lasciare il club nerazzurro, come riportato da Fabrizio Romano. Le sue parole:

PAROLE – «Tenete d’occhio Inzaghi e l’Al-Hilal, perché l’Al-Hilal sta spingendo molto per averlo. Domani sarà un giorno importante per l’Inter e Inzaghi per parlare del futuro, ma all’Al-Hilal c’è una crescente sensazione che Inzaghi possa dare presto il via libera».