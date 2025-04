Inzaghi a Mediaset: «Avremmo meritato di più, sul secondo gol siamo stati sfortunati. Complimenti al Milan»

Inzaghi ha rilasciato un’intervista a Mediaset a pochi minuti dal termine della sfida di Coppa Italia Inter-Milan: le sue parole

LA SCONFITTA– «Dispiace per i nostri tifosi che oggi erano tantissimi: questo è il calcio. Abbiamo rammarico per il primo tempo: per quello creato avremmo meritato qualcosa in più. La prima volta che sono saliti hanno fatto gol. Sul secondo gol non siamo stati fortunati anche se nella seconda frazione di gioco abbiamo fatto meno».

LA STANCHEZZA– «Siamo stanchi, non possiamo negarlo. Dobbiamo essere più forti di tutto questo».