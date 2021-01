Inzaghi: «Donnarumma miglior portiere d’Europa. Milan-Juve? Tifo Milan»

Filippo Inzaghi ha parlato al temine di Benevento-Milan sia della partita che di alcuni aspetti che riguardano i rossoneri

Filippo Inzaghi a Sky, ha commentato la sconfitta del suo Benevento contro il Milan.

Inzaghi ha detto: «La squadra ha giocato bene ed è rammaricata per aver perso con il Milan. Abbiamo creato tanto, ma dobbiamo migliorare. Avevamo di fronte il portiere più forte d’Europa che è Gianluigi Donnarumma. Peccato, potevamo fare un altro risultato. Siamo una squadra che viene dalla Serie B, non possiamo regalare due gol al Milan, ma ai ragazzi posso dire ben poco. Ce la giochiamo con tutti e questo è un motivo di grande orgoglio per noi. Mercato? Noi dobbiamo salvaguardare il gruppo che ci ha portato in Serie A, a suon di record. Poi, se ci sarà la possibilità di prendere qualcuno, la società non si farà trovare impreparata. La partita contro il Milan non sarà mai come le altre, è una partita speciale, ma quando inizia il match io penso al Benevento. Fra Milan e Juventus tiferò il Milan come giusto che sia. Me la gusterò».